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Росія атакувала Київ дронами: загинув 14-річний хлопець, троє людей поранені (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія атакувала Київ дронами: загинув 14-річний хлопець, троє людей поранені (оновлено)
Пожежа у столичній багатоповерхівці на Печерську після удару ворожого дрона
фото: ДСНС

Вранці 25 вересня 2026 року столиця зазнала атаки безпілотників

Унаслідок російського удару по Києву зранку 25 вересня загинув підліток, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація (КМВА) та міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Віталія Кличка, кількість поранених у столиці зросла до трьох осіб. Усіх потерпілих медики терміново госпіталізували до лікарень.

«Один постраждалий – у тяжкому стані», – уточнив мер Києва.

За даними КМВА, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – зазначили в КМВА.

Внаслідок атаки загинув підліток
Внаслідок атаки загинув підліток
фото: ДСНС Києва

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань та падіння уламків у Печерському, Соломʼянському та Подільському районах столиці. Інформація уточнюється.

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Ліквідація наслідків удару РФ по багатоповерхівці у Печерському районі
фото: ДСНС Києва/Facebook

Оновлено о 9:39

«Станом на 09:30 кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до шести осіб», - повідомили у КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. 

Теги: Київ обстріл

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