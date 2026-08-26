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У Києві виявлено нові осередки агресивної рослини з Північної Америки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві виявлено нові осередки агресивної рослини з Північної Америки
Ерехтитес нечуйвітровий вважається інвазійним у Європі
фото: Національний природний парк Голосіївський

Один екземпляр ерехтитесу нечуйвітрового може утворити до 30 тисяч насінин, які зберігають здатність до проростання протягом восьми років

У Національному природному парку «Голосіївський» під час польових досліджень виявили два нові місцезростання ерехтитесу нечуйвітрового – північноамериканського адвентивного виду, який вважається інвазійним у Європі. Про це повідомили співробітники НПП «Голосіївський», інформує «Главком».

Ерехтитес нечуйвітровий (Erechtites hieracioides) є однорічною трав’янистою рослиною з родини айстрових. Вона може виростати від 30 сантиметрів до 1,2 метра заввишки та має розгалужене стебло, видовжено-ланцетні листки й численні кошики з жовтими квітками.

В Україні вид поки не має широкого поширення. Вперше його зафіксували на Закарпатті, після чого рослина почала поступово просуватися на схід. Для Київського Полісся наразі відомо п’ять місцезростань ерехтитесу, два з них розташовані на території Голосіївського нацпарку.

Ерехтитес нечуйвітровий (Erechtites hieracioides) є однорічною трав’янистою рослиною з родини айстрових
Ерехтитес нечуйвітровий (Erechtites hieracioides) є однорічною трав’янистою рослиною з родини айстрових
фото: Національний природний парк Голосіївський

Нові знахідки виявили у серпні під час досліджень рослинного покриву в Конча-Заспівському лісопарковому господарстві, у Дачному лісництві. Обидва осередки розташовані у сосновому лісі зеленомоховому.

В одному з місць фахівці виявили куртину рослин, один екземпляр якої перевищував метр заввишки
В одному з місць фахівці виявили куртину рослин, один екземпляр якої перевищував метр заввишки
фото: Національний природний парк Голосіївський

В одному з місць фахівці виявили куртину рослин, один екземпляр якої перевищував метр заввишки. В іншому осередку рослини вже плодоносили. Це наразі найбільш південне відоме місцезростання цього виду на території парку.

Науковці наголошують, що потенційну загрозу для природних екосистем становить висока насіннєва продуктивність рослини. Один екземпляр може утворити до 30 тисяч насінин, які зберігають здатність до проростання протягом восьми років.

Фахівці парку продовжують збирати дані про поширення ерехтитесу нечуйвітрового та розробляють заходи реагування на випадок зміни чисельності його популяції.

Нагадаємо, у серпні та вересні в столиці настає пік цвітіння амброзії полинолистої – одного з найнебезпечніших сезонних алергенів. У зв'язку з цим комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень активізували обстеження територій міста та ліквідацію осередків цієї рослини. 

Теги: Київ рослини

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