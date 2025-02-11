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У 20 вирушив на фронт. Іван Кащенко отримав тяжкі поранення на Курщині і потребує допомоги

Дарія Демяник
glavcom.ua
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У 20 вирушив на фронт. Іван Кащенко отримав тяжкі поранення на Курщині і потребує допомоги
Кащенко отримав важкі поранення під час операції на Курщині
фото: Іван Кащенко

Герой інтерв’ю «Главкома» втратив руку, лікарі борються за ногу захисника 

22-річний військовий Іван Кащенко на прізвисько «Кощей» із Сумщини отримав важкі травми під час операції Збройних сил України на Курщині. Боєць потрапив під ворожий артилерійський обстріл, внаслідок чого сталася травматична ампутація правої руки, хлопцю також роздробило кістку на нозі. Тіло воїна було посічено осколками.

Кащенко був героєм інтерв’ю «Главкома», яке було опубліковано наприкінці жовтня 2024 року вже у розпал Курської операції.

На Курщині Іван спочатку був пілотом дронів, потім його було переведено в артилеристи. Під час одного з боїв на позицію, де працював український воїн, прилетів ворожий снаряд.  

У 20 вирушив на фронт. Іван Кащенко отримав тяжкі поранення на Курщині і потребує допомоги фото 1
фото: Facebook Івана Кащенка

Зараз Іван проходить лікування. Лікарі встановили на нозі апарат Ілізарова. Після лікування воїн потребуватиме тривалої реабілітації, щоби знову почати ходити. Нині молодий захисник потребує нашої допомоги в придбанні електровізка. 

«Главком» звертається до усіх небайдужих допомогти захиснику України, який пішов добровольцем на фронт.

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Теги: обстріл фронт поранення

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