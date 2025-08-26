Головна Гроші Бізнес
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Україні велика кількість контрабандної кави
В Україну третина кави ввозиться нелегально

В Україну масово завозять каву контрабандою. Щороку близько 3 тис. тонн кави, що складає майже третину ринку, заходить на ринок нелегально. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата, очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. 

Він зазначив, що каву ввозять в Україну двома варіантами – під виглядом цикорію, обсяг ввезення якого виріс за два роки у рази, або «взагалі в чорну». 

«Далі ця кава або реалізується за кеш, або пакується під міжнародні бренди і – теж реалізується за кеш. І це не тільки Столичка, Волинська у Києві, чи «Сьомий Кілометр» в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів», – додав нардеп. 

За словами Данила Гетманцева, тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік. Окрім цього, споживач отримує неякісний, контрафактний товар.

Нагадаємо, нещодавно ціни на каву арабіка зросли до двомісячного максимуму. Це сталось через побоювання, що кілька періодів холодної погоди та легких заморозків можуть негативно вплинути на виробництво в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави.

Додамо, що обсяг споживання кави та ціна на продукт у світі зростає. Подекуди вартість кави в Європі на виніс сягає шокуючої суми – від 1,89 до 3,42 євро за чашку ароматного напою. Найвищі ціни на каву у Європі зафіксовані у Франції – в середньому 3,42 євро, при цьому найбільше кави п'ють у Великій Британії, найменше – в Люксембурзі.

Теги: держава продукти податки

