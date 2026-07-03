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Окупований Маріуполь атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Маріуполь атакували безпілотники
Пожежа в окупованому Маріуполі
фото: соціальні мережі

Внаслідок атак у Маріуполі виникли пожежі 

В окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та «Маріуполь. Спротив».

За попередньою інформацією, удар безпілотників було завдано безпосередньо по вантажних автомобілях (фурах), які окупанти щодня паркують уздовж бульвару Шевченка.

У результаті атаки на бульварі Шевченка зафіксовано кілька точок займання, вирують дуже сильні пожежі. Нараховано вже понад 13 вибухів, частина з яких є наслідком роботи мобільних груп російських окупаційних військ, які намагалися збити повітряні цілі.

Підтверджено знищення щонайменше однієї фури. Характер задимлення, а також подальша детонація на місці влучання вказують на те, що знищена вантажівка транспортувала військовий вантаж. 

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Як відомо, вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

До слова, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: пожежа вибух окуповані території Маріуполь

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