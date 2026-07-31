Пересадковий QR-квиток у Києві запрацює 1 серпня: де купити, скільки коштує, як користуватися

Пересадковий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері

Знижка на поїздки поширюється лише на поповнення транспортної карти та придбання проїзних, тоді як ціна QR-квитків лишається фіксованою

Із 1 серпня в застосунку «Київ Цифровий» та в терміналах з'явиться новий пересадковий QR-квиток. Він дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами міського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Зазначається, що таке рішення є стандартом у багатьох європейських столицях і має зробити щоденні поїздки киян простішими та зручнішими.

Скільки коштує та де діє

Вартість пересадкового квитка становить 60 грн. Він діє у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері.

Після придбання квиток зберігається у застосунку протягом 15 днів, а відлік 90 хвилин розпочинається лише після першої валідації. Протягом цього часу пасажир може вільно змінювати транспорт, кожен раз скануючи той самий QR-код у салоні чи на турнікеті.

Як придбати та користуватися

Купити квиток можна:

у застосунку «Київ Цифровий» (розділ «Придбати QR-квиток» ➔ «Міський транспорт» ➔ «Пересадковий»);

у спеціальних терміналах самообслуговування.

Під час контролю достатньо показати QR-код контролеру. При скануванні система відобразить усі валідації, здійснені за 90 хвилин, тож додаткові чеки чи підтвердження не потрібні.

У КМДА наголосили, що на відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий не можна передати іншому користувачу. Це пов’язано з особливостями його використання для багаторазових пересадок.

Запуск нового квитка не змінює чинних правил вартості QR-квитків. Знижка на поїздки поширюється лише на поповнення транспортної карти та придбання проїзних, тоді як ціна QR-квитків лишається фіксованою.

«Жодної вигоди та викривлена фантазія»: як реагують кияни

Нововведення викликало хвилю критичних коментарів під дописом КМДА у Facebook. Пасажири зазначають, що тарифоутворення не враховує воєнні реалії, а сама послуга не дає фінансової вигоди тим, хто робить лише одну пересадку.

Зокрема, дописувачі звертають увагу на зупинки транспорту під час повітряних тривог, через які 90-хвилинний ліміт може просто «згоріти»:

«Цікаво, як люди будуть використовувати цей квиток, якщо тривога? Невже не можна не копіювати все з інших країн, а врахувати реалії сьогодення?», – обурюється Marakhovska Olena.

«І в чому вигода? Більшість людей їздить двома видами транспорту за такий проміжок часу. Тобто ціна така сама (30+30 грн). Хоч би зробили 50 грн... Імітація діяльності», – пише Viktoria Moriweather.

«Чомусь у європейських містах подібні квитки роблять вигідними, а це зробили на відчепись», – зауважує Інна Ірискіна.

Також кияни вказують на те, що нововведення не вирішує проблему відсутності єдиного квитка для всього міського транспорту столиці.

«За кордоном всі квитки включають безоплатні пересадки на весь транспорт міста (нема разових як таких). А у вас якась викривлена фантазія, яка не діє ні на електричку, ні на маршрутки, бо ви не прибрали там кеш та не ввели єдиний квиток за десяток років», — підкреслює Олександр Туник.

Реакція киян на запровадження безпересадкового квитка скриншот

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Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.