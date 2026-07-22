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Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Анатоліч показав своє пошкоджене авто після зіткнення
фото: Іnstagram/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч зізнався, що вперше підрізав авто за 20 років за кермом

Відомий український шоумен потрапив у ДТП у Києві. Ведучий розповів про подробиці аварії та показав наслідки. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Instagram.

ДТП за участю авто Анатолія Анатоліча відбулася на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва. Як розповів ведучий, сталося зіткнення його жовтого авто BMW та червоного автомобіля Skoda.

За словами шоумена, він рухався на своєму авто у щільному потоці транспорту. Автомобіль, який їхав перед ним, встиг об'їхати перешкоду, однак він не встиг цього зробити, через що й сталося зіткнення.

Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП: подробиці фото 1
фото: Іnstagram/anatoliyanatolich

«Автомобіль, з яким сталося зіткнення, стояв у середній смузі руху посеред дороги. На жаль, не було встановлено знака аварійної зупинки, аварійні світлові сигнали. З якої причини автомобіль зупинився, мені невідомо – це могла бути як технічна несправність, так і інша причина», – написав він.

 

Ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП: подробиці фото 2
фото: Іnstagram/anatoliyanatolich

Як згодом прокоментував Анатолій Анатоліч, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Авто зірки залишилося цілим, однак пошкодилися крило та бампер. З ним уперше сталася подібна ситуація за 20 років досвіду водіння.

Нагадаємо, український ведучий Анатолій Анатоліч виїхав за кордон, де взяв участь у Бостонському марафоні. Шоумен показався у соцмережі перед початком забігу з українським прапором та згодом опублікував відео в кріслі колісному. Ведучому несподівано стало зле під час забігу. 

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Теги: ДТП Київ автомобіль аварія телеведучий

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