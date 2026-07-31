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Вбивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вбивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід
За вчинений злочин нападнику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення
фото: Прокуратура України

Підозрюваному буде призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу, яка встановить його стан під час медичного огляду

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють в умисному вбивстві лікарки під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Йому призначили 60 діб тримання під вартою без альтернативи застави – до 26 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі злочину та позиція прокуратури 

За матеріалами справи, 31-річний Сергій Гребенюк, у якого виявили порушення військового обліку, 29 липня близько 15:10 проходив ВЛК в Подільському районному територіальному центрі комплектування. За словами прокурора, підозрюваний, розуміючи, що лікарка-хірург планує надати висновок про придатність до військової служби, дістав з сумки ніж і завдав їй 17 ударів, чотири з яких – проникаючі у грудну клітку, а також у шию та корпус. Від втрати крові і шоку жінка померла на місці. Підозрюваний не намагався надати їй допомогу, сказав прокурор.

Сторона обвинувачення просила суд призначити підозрюваному 60 днів під вартою від дня затримання – 29 липня. Серед ризиків запобіжного заходу, який не передбачує ув'язнення, прокурор назвав можливість переховування від суду, вплив на свідків, а також ризик повторного злочину.

Позиція захисту

Адвокат підозрюваного виступив проти безальтернативного тримання під вартою. За його словами, Гребенюк раніше несудимий і проживає з родиною. Та попросив суд призначити йому домашній арешт.

Що сказав підозрюваний у суді

Підозрюваний у суді сказав: «Визнаю, що наслідком дій стала смерть потерпілої». За його словами, перед тим, як потрапити до ТЦК, всю ніч не спав через зубний біль, мав проблеми з тиском, був у лікарні на обстеженні. Він розповів, що ще у 2013 році проходив медогляд і його визнали обмежено придатним через поганий зір. Тепер же, каже він, офтальмолог визнала його придатним до військової служби.

Свій вчинок фігурант пояснив так: «Те, що хірург мене визнала придатним. З початку заходження в кабінет вчиняла морально психологічний тиск, принижувала, вихвалялась владними повноваженнями, що може повпливати на проходження мною військ служби».

Також підозрюваний розповів, що перед його затриманням йому вистрілили в голову, а потім почали бити по голові. І додав, свідків у справі не знає, і не може на них впливати.

Нагадаємо, 29 липня у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. 

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Теги: Київ мобілізація лікар вбивство

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