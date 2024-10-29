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Стан повітря у столиці нормалізувався: деталі по районах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стан повітря у столиці нормалізувався: деталі по районах
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 29 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 14.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 340.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 18.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 47.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 539.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 29.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 17 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 49 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 409.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 10.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 46.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 14 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 54.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 557.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 43.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.089 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 39 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 407.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 13 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 14.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.3 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 443.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 46.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 26.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.5 мкг/м3;
  • озон – 23.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 426.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 42 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 23.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом доби у Києві та області очікуються суттєве похолодання. Температура повітря 29 жовтня коливатиметься в межах +11...+13 °С. 

Теги: повітря екологія Київ атмосферне явище

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