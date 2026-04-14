Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі

glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua (ілюстративне)

Зафіксовано чотири влучання. Пошкоджено адмін будівлю та цивільні автомобілі

Увечері, 14 квітня, російську окупанти атакували Харківщину керованими авіаційними бомбами. Під ворожий удар потрапила Малоданилівська громада. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередніми даними, зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб в селі Черкаська Лозова.

Наразі відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу. Згодом стало відомо, що ще одна людина звернулась до медиків за допомогою.

«Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. 

До слова, 14 квітня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 41 авіаційний удар, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3035 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

