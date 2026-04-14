Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі

Зафіксовано чотири влучання. Пошкоджено адмін будівлю та цивільні автомобілі

Увечері, 14 квітня, російську окупанти атакували Харківщину керованими авіаційними бомбами. Під ворожий удар потрапила Малоданилівська громада. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

За попередніми даними, зафіксовано влучання чотирьох керованих авіабомб в селі Черкаська Лозова.

Наразі відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу. Згодом стало відомо, що ще одна людина звернулась до медиків за допомогою.

«Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт.

До слова, 14 квітня на фронті відбулося 184 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 41 авіаційний удар, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3035 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.