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Роковини теракту в Оленівці: у Києві пройшла акція під посольством РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Роковини теракту в Оленівці: у Києві пройшла акція під посольством РФ
У Києві пройшла акція до роковин теракту в Оленівській колонії
фото: Віталій Носач / «РБК-Україна»

Активісти заклики звільнити полонених «азовців» 

Сьогодні ввечері в Києві, під будівлею посольства Росії, відбулася акція до роковин теракту в колонії Оленівки, унаслідок якої загинули полонені бійці «Азову». Про це повідомляє «РБК-Україна».

Активісти зібралися під будівлею російського посольства з плакатами, на яких, зокрема, були заклики звільнити з полону «азовців». Також вони принесли фотографії загиблих у результаті теракту полонених воїнів.

Як пише видання, в акції взяли участь приблизно пів тисячі осіб.

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У Києві пройшла акція до роковин теракту в Оленівській колонії
фото: Віталій Носач / «РБК-Україна»

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень. 

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими «азовцями» термобаричну зброю. За даними Служби безпеки України, це були термобаричні реактивні гранати «Джміль».

Звільнений з полону воїн ЗСУ розповів моторошні подробиці теракту в Оленівці.

До слова, у роковини цього теракту президент Володимир Зеленський передав послання росіянам.

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Теги: акція теракт Оленівка Азов

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