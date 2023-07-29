Роковини теракту в Оленівці: у Києві пройшла акція під посольством РФ

У Києві пройшла акція до роковин теракту в Оленівській колонії

Активісти заклики звільнити полонених «азовців»

Сьогодні ввечері в Києві, під будівлею посольства Росії, відбулася акція до роковин теракту в колонії Оленівки, унаслідок якої загинули полонені бійці «Азову». Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Активісти зібралися під будівлею російського посольства з плакатами, на яких, зокрема, були заклики звільнити з полону «азовців». Також вони принесли фотографії загиблих у результаті теракту полонених воїнів.

Як пише видання, в акції взяли участь приблизно пів тисячі осіб.

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У Києві пройшла акція до роковин теракту в Оленівській колонії фото: Віталій Носач / «РБК-Україна»

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими «азовцями» термобаричну зброю. За даними Служби безпеки України, це були термобаричні реактивні гранати «Джміль».

Звільнений з полону воїн ЗСУ розповів моторошні подробиці теракту в Оленівці.

До слова, у роковини цього теракту президент Володимир Зеленський передав послання росіянам.