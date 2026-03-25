Віталій Кличко привітав брата Володимира з ювілеєм та поділився спогадами з дитинства (відео)

Український професійний боксер Володимир Кличко святкує ювілей – 50 років







Мер Києва Віталій Кличко привітав із ювілеєм свого брата боксера Володимира Кличка. Легенді українського боксу виповнилося 50 років. Віталій Кличко поділився у Facebook фото та відео з особистого архіву до дня народження брата. Про це пише «Главком» із посиланням на допис мера.

Віталій Кличко публічно привітав свого брата з ювілеєм та написав допис із привітанням. «З Днем народження, брате! Ми разом твоїх 50 із моїх майже 55. Немає минулого часу: було, був, робив… Є досвід, досягнення, є перемоги і поразки. Є те, як ти це використовуєш зараз і задля майбутнього. Ти – боєць, брате! Завжди і в усьому. Людина з принципами і людина, яка завжди готова за них битися», – написав мер.

Мер Києва згадав й про своє дитинство, яке він провів разом із братом та зізнався, що часто отримував покарання від батьків через витівки Володимира Кличка. Водночас колишній боксер подякував своїм батькам, завдяки яким він має брата.

«Ох, скільки я вигрібав за твої витівки в дитинстві від батьків як старший брат. Дякую, що ми завжди поруч. Бо без тебе – немає мене… Дякую нашим батькам, що подарували тебе і що виховали таку нашу спорідненість. У цьому наша сила і наші перемоги! Тобі вже і всього 50. І стільки ще всього попереду!» – розповів Віталій Кличко.

Віталій Кличко показав архівні фото з братом Володимиром фото: Віталій Кличко/Facebook

Нагадаємо, боксер Володимир Кличко присвятив своєму братові, меру Києва Віталію Кличку, зворушливий допис в Instagram. А також він показав їхнє спільне фото з юних часів. «Мій найважливіший соратник у житті. Споріднені не лише по крові, а і по однаковому світогляду. Від самого початку ми обрали битися за наші цілі. У спорті та в житті. Бо є так багато того, за що варто битися», – написав Кличко-молодший.

Також повідомлялося, Володимир Кличко виклав у соцмережах світлину, де помітно, що він перебуває в чудовій спортивній формі. Але питання, чи повернеться він у великий бокс, досі залишалося відкритим. Крапку в ньому поставив його брат Віталій. В ефірі токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» мер столиці заявив, що Кличко-молодший довів у спорті все, що мав довести.