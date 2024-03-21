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Унаслідок ракетної атаки у Києві знищено склад Rozetka (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Унаслідок ракетної атаки у Києві знищено склад Rozetka (фото)
99 співробітників компанії, які були на зміні, не постраждали
фото: Vladyslav Chechotkin/Facebook

«Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари», – Чечоткін

Під час ракетної атаки по Києву у ніч на 21 березня росіяни влучили у склад інтернет-магазину Rozetka. Про це повідомив співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

Чечоткін розповів, що через сьогоднішню атаку на Київ постраждала будівля, машини і товари, та додав, що всі співробітники, які були на зміні, залишилися неушкодженими.

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«Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне. На зміні було 99 людей. Вони НЕ постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил», – наголосив він.

Співзасновник компанії додав, що люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство. У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. 

За уточненими даними внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджено шість закладів освіти. Зокрема як зазначається, у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки. За інформацією медиків постраждали 13 людей, четверо з них – госпіталізовано, дев'ятеро – отримали допомогу на місці.

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Теги: Київ ракетна атака інтернет магазин

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