Унаслідок ракетної атаки у Києві знищено склад Rozetka (фото)
«Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари», – Чечоткін
Під час ракетної атаки по Києву у ніч на 21 березня росіяни влучили у склад інтернет-магазину Rozetka. Про це повідомив співзасновник компанії Владислав Чечоткін.
Чечоткін розповів, що через сьогоднішню атаку на Київ постраждала будівля, машини і товари, та додав, що всі співробітники, які були на зміні, залишилися неушкодженими.
«Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками). Але головне. На зміні було 99 людей. Вони НЕ постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил», – наголосив він.
Співзасновник компанії додав, що люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими.
Нагадаємо, під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство. У кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок.
За уточненими даними внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджено шість закладів освіти. Зокрема як зазначається, у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки. За інформацією медиків постраждали 13 людей, четверо з них – госпіталізовано, дев'ятеро – отримали допомогу на місці.
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