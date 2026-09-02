У Голосіївському районі Києва почалася пожежа після атаки РФ
На місці події працюють екстрені служби
Уранці 2 вересня під час повітряної тривоги в Голосіївському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника, внаслідок чого виникло загоряння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.
«У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА», – повідомив мер.
На місці події працюють екстрені служби, які приборкують вогонь та ліквідовують наслідки атаки. Наразі інформація про постраждалих чи руйнування житлового фонду уточнюється.
Нагадаємо, зранку 2 вересня у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Опісля вибухів над містом здійнявся дим. Водночас Повітряні сили попереджали, що Україну атакують реактивні російські дрони.
Зауважимо, що від початку доби у Києві вже чотири рази лунав сигнал повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог:
Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.
Мапа укриттів для населення міста Києва
У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.
До слова, триває 1652-й день повномасштабної війни Росії проти України.
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