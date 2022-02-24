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    Російське вторгнення: що відбувається в Києві (фото, оновлюється)

    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків - Російське вторгнення: що відбувається в Києві (фото, оновлюється)

    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків

    фото: glavcom.ua

    У Києві столиці вишикувалися черги біля магазинів, банкоматів, аптек та на АЗС

    У Києві 24 лютого утворилися величезні черги біля аптек, супермаркетів, банкоматів та на автозаправних станціях.

    Люди шикуються біля банкоматів, аптек, магазинів. На автозаправних станціях спостерігаються скупчення машин.

    Кияни намагаються зняти гроші та запастися всім необхідним на тлі вторгнення Росії в українські міста.

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    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків фото: glavcom.ua
    Супермаркет «Новус», полиці з хамонами. фото: glavcom.ua
    Супермаркет «Новус», полиці з хамонами. фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, через російський напад сьогодні Київ став у заторах (фото) .

    Також воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото) .

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    Теги: Київ гроші кияни
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    Російське вторгнення: що відбувається в Києві (фото, оновлюється)