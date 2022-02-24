Російське вторгнення: що відбувається в Києві (фото, оновлюється)

Кияни кинулися знімати готівку і робити запаси продуктів та ліків

У Києві столиці вишикувалися черги біля магазинів, банкоматів, аптек та на АЗС

У Києві 24 лютого утворилися величезні черги біля аптек, супермаркетів, банкоматів та на автозаправних станціях.

Люди шикуються біля банкоматів, аптек, магазинів. На автозаправних станціях спостерігаються скупчення машин.

Кияни намагаються зняти гроші та запастися всім необхідним на тлі вторгнення Росії в українські міста.

Нагадаємо, через російський напад сьогодні Київ став у заторах (фото) .

Також воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото) .

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