Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
Мерія Луцька замовила свічки у формі в’їзної вежі Луцького замку
фото: Луцька міська рада

Мерія Луцька вирішила підтримати ветеранський бізнес

У Луцьку мерія замовила 100 аромасвічок по 550 грн за одиницю для подарункових наборів. Міська рада міста дала пояснення мети закупівлі аромасвічок на 55 тис. грн. Про це пише «Главком» із посиланням на допис міськради Луцьку.

Як пояснили у міській раді Луцьку, мерія вирішила підтримала ветеранський бізнес такою закупівлею. Адже міська рада замовила аромасвічки у майстрині та дружини військового, яких служить у ЗСУ. Це повідомлення міскради з’явилося після того, як низка місцевих Telegram-каналів поширили цю інформацію.

Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн
Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн
фото: Луцька міська рада

«Ірина Туревич – знана майстриня, яка виготовляє свічки, кераміку, інші сувенірні вироби. Вона є дружиною чинного військового, який захищає Україну, тож постійно бере участь у ярмарках ветеранського бізнесу. Уклавши угоду з підприємицею на придбання сувенірних свічок, міська рада підтримує сім’ю нашого захисника та разом з цим спонукає ветеранські бізнеси долучатися до ярмарків, розвивати власну справу», – розповіли у міськраді.

Міська рада замовила аромасвічки у майстрині та дружини військового ЗСУ
Міська рада замовила аромасвічки у майстрині та дружини військового ЗСУ
фото: Луцька міська рада

Відомо, що 3 лютого 2026 року виконавчий комітет Луцької міської ради уклав договір із фізичною особою-підприємцем Іриною Туревич. Замовлення передбачало 100 аромасвічок за ціною 550 гривень за одиницю. Як зазначають у мерії міста, ці свічки передбачалися для подарункових наборів, які вручатимуть як подарунок до відзнак міської ради та міського голови. Свічки зроблені у формі в’їзної вежі Луцького замку.

За даними сайту державних закупівель Prozorro, тендер на це замовлення відбувся 5 лютого. У документах зазначено, що ця закупівля була необхідна для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення роботи міської ради. Це замовлення буде сплачено з місцевого бюджету Луцьку.

Як і повідомляли у міськраді догорів був укладений з ФОП Іриною Туревич, майстриня зареєстрована як підприємиця ще з 2024 року, за цей час вона отримала понад 230 тис. грн від замовлень міської ради Луцьку.

Нагадаємо, як мережею розлетілося фото з календарем, який замовив Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. У календарі в лютому налічувався 31 день, хоча має бути 28. На це відреагували у Департаменті інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. 

Читайте також:

Теги: Луцьк тендер держзакупівлі Держбюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець підозрюється в отриманні хабаря, слідчі дії тривають
Мільйон за право виконати тендер: у Києві затримано посадовця КМДА
6 лютого, 13:05
Мер Івано-Франківська відреагував на браковані календарі
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
5 лютого, 13:48
Мер Харкова пояснив, чому прифронтовим містам складно профінансувати підвищення зарплат з міського бюджету
Підвищення зарплат соцпрацівникам. Мер Харкова вимагає субвенцій з держбюджету
5 лютого, 12:17
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
4 лютого, 14:43
Службі у справах дітей було відомо про неналежні умови, де проживав померлий хлопчик
У Луцьку через алкогольне отруєння помер дворічний хлопчик 
29 сiчня, 16:18
Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro
Чи готувалися українські міста до блекаутів? Про що свідчить Prozorro Тема №1
22 сiчня, 14:35
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
15 сiчня, 17:47
Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній на тендерах
Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень
15 сiчня, 16:33
Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною
15 сiчня, 16:02

Суспільство

Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
«Я готовий до підозр». Директор НАБУ прокоментував закиди про політичні домовленості при відкритті справ
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua