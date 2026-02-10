Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн. Мерія міста дала пояснення

Мерія Луцька вирішила підтримати ветеранський бізнес

У Луцьку мерія замовила 100 аромасвічок по 550 грн за одиницю для подарункових наборів. Міська рада міста дала пояснення мети закупівлі аромасвічок на 55 тис. грн. Про це пише «Главком» із посиланням на допис міськради Луцьку.

Як пояснили у міській раді Луцьку, мерія вирішила підтримала ветеранський бізнес такою закупівлею. Адже міська рада замовила аромасвічки у майстрині та дружини військового, яких служить у ЗСУ. Це повідомлення міскради з’явилося після того, як низка місцевих Telegram-каналів поширили цю інформацію.

Міська рада Луцька закупила ароматичних свічок на 55 тис. грн фото: Луцька міська рада

«Ірина Туревич – знана майстриня, яка виготовляє свічки, кераміку, інші сувенірні вироби. Вона є дружиною чинного військового, який захищає Україну, тож постійно бере участь у ярмарках ветеранського бізнесу. Уклавши угоду з підприємицею на придбання сувенірних свічок, міська рада підтримує сім’ю нашого захисника та разом з цим спонукає ветеранські бізнеси долучатися до ярмарків, розвивати власну справу», – розповіли у міськраді.

Міська рада замовила аромасвічки у майстрині та дружини військового ЗСУ фото: Луцька міська рада

Відомо, що 3 лютого 2026 року виконавчий комітет Луцької міської ради уклав договір із фізичною особою-підприємцем Іриною Туревич. Замовлення передбачало 100 аромасвічок за ціною 550 гривень за одиницю. Як зазначають у мерії міста, ці свічки передбачалися для подарункових наборів, які вручатимуть як подарунок до відзнак міської ради та міського голови. Свічки зроблені у формі в’їзної вежі Луцького замку.

За даними сайту державних закупівель Prozorro, тендер на це замовлення відбувся 5 лютого. У документах зазначено, що ця закупівля була необхідна для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення роботи міської ради. Це замовлення буде сплачено з місцевого бюджету Луцьку.

Як і повідомляли у міськраді догорів був укладений з ФОП Іриною Туревич, майстриня зареєстрована як підприємиця ще з 2024 року, за цей час вона отримала понад 230 тис. грн від замовлень міської ради Луцьку.

