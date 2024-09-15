Забруднена вода з Десни дісталася Київщини: чи є небезпека

За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди столиці повинні впоратися із забрудненням

«Київводоканал» заготовив 120 тонн пилоподібного активованого вугілля

Забруднення, яке потрапило в річки Сейм та Десна з цукрового заводу в Курській області, дісталося Київщини. Про це заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак розповів у етері телемаратону 15 вересня.

За словами Гопчака, забруднення зафіксували за 336 км від впадіння по річці Десна між селами Літки та Рожни у Броварському районі. Спостерігаються перші зміни кольору води.

Однак основна концентрація забруднення розташована в Чернігівській області між селами Остер та Максим, наголосив Гопчак.

Напередодні у Міністерстві захисту довкілля зазначали, що забруднення, яке рухається Десною до Київської області, менш концентроване, ніж було на початку в річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

На ранок 14 вересня у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання Києва перевищень не виявили.

За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди столиці повинні впоратися із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил, підкреслили у відомстві.

У Міндовкіллі додали, що може погіршитися запах води. Для його усунення «Київводоканал» заготовив 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи.

Нагадаємо, ситуація із забрудненням води в річці Десна є контрольованою: у районі Чернігова вже відмічають поліпшення ситуації.

10 вересня ситуація зі станом річки Десна у межах Чернігова покращилася. Виконувач обов'язків міського голови розповів, що в районі переправи продовжує працювати установка аерації, яка збільшила рівень кисню у воді.

Раніше, 9 вересня повідомлялося, що забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова. Розглядається можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення річки киснем. На випадок можливого погіршення якості води, розроблено комплекс заходів, втім на сьогодні відповідні ризики відсутні.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.