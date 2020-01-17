Через затори введено оперативне положення на столичному транспорті



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На дорогах Києва спостерігаються серйозні затори

Громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху

Сьогодні, 17 січня, вранці комунальне підприємство «Київпастранс» ввело оперативне положення на деяких тролейбусних та автобусних маршрутах у зв’язку із заторами на дорогах.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Введено оперативне положення №4 на тролейбусних мар-х №29, 30, 30к, 31, 47 та автобусних мар-х №21, 101, 114, 73 на Керченській площі - Північний міст з причини скупчення автотранспорту», - йдеться в повідомленні.

Тролейбуси та автобуси на цих маршрутах курсують без дотримання графіка руху.

Сьогодні значні затори спостерігаються на Північному мосту, проспекті Романа Шухевича, бульварі Перова, мосту Патона, проспекті Соборності, Дарницькому мосту. Також затори на бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки. Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. Як повідомлялося, рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.