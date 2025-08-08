Головна Країна Політика
Служба безпеки відреагувала на заяви НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільники антикорупційних органів заявили про тиск на їхню роботу
фото: Укрінформ

Спецслужба заперечила заяви про необґрунтованість підозри двом працівникам Національного антикорупційного бюро

Служба безпеки прокоментувала заяви директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Спецслужба заперечила заяви про необґрунтованість підозри двом працівникам Національного антикорупційного бюро України та відсутність доказів. За словами правоохоронців, 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр. СБУ зазначає, що доказову базу буде надано виключно суду.

«Відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства. Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіорозмовами фігурантів», – йдеться в заяві.

СБУ також спростувала інформацію про тиск на людей, аби вони свідчили про «російські впливи» в НАБУ. За словами правоохоронців, «жодного тиску на «певних людей» не відбувається і відбуватись не може».

«А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов. Окремо нагадаємо: під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні (в будинку, де зараз мешкають його близькі родичі) виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ. Тож будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про «небезпеку, яка загрожує життю», вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності», – зазначено в повідомленні.

Крім того, правоохоронці заперечили інформацію про те, що детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова було затримано нібито через документування бізнесмена Тимура Міндіча. Водночас детектив отримав підозру за контакти з представниками країни-агресора та посередництво у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ.

До слова, під час зустрічі з журналістами в українському Медіа Центрі директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко розповіли про тиск на органи, які вони очолюють.

