Командир «Вовків Да Вінчі» відреагував на підготовку росіянами замаху на нього

Філімонов: Щира подяка голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов відреагував на підготовку замаху на нього. Про це він написав в Telegram, передає «Главком».

«Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло. Щира подяка голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання. Деталі справи – згодом, тривають слідчі дії», – йдеться у дописі.

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Військовий нагадав, що війна триває і в тилу: «Не ведіться на сумнівні «завдання» від «сбушників» у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить «дивних» задач. Бережіть себе».

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу.