Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дослідження попереджає про небезпечну поведінку штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Чат-боти почали обходити обмеження та діяти без дозволу

Кількість випадків, коли моделі штучного інтелекту ігнорують інструкції, обходять обмеження та вводять користувачів в оману, різко зростає. Про це свідчить нове дослідження, профінансоване британським Інститутом безпеки штучного інтелекту (AISI), пише «Главком».

У роботі зафіксовано майже 700 реальних випадків так званих «схем» ШІ, а кількість неправомірної поведінки зросла у п’ять разів за період з жовтня до березня.

Дослідники зазначають, що чат-боти та агенти ШІ ігнорують прямі вказівки, обходять системи безпеки та обманюють користувачів і навіть інші системи ШІ.

У деяких випадках моделі діяли без дозволу користувачів, зокрема видаляли електронні листи та файли, що прямо порушує встановлені правила.

Дослідження, проведене Центром довгострокової стійкості (CLTR), базується на аналізі тисяч реальних взаємодій користувачів із чат-ботами, опублікованих у соцмережі X. Воно охоплює системи, створені такими компаніями, як Google, OpenAI, X та Anthropic.

Серед зафіксованих прикладів:

  • один агент ШІ створив інший, щоб обійти заборону змінювати код;
  • чат-бот визнав, що масово видалив електронні листи без дозволу;
  • інший агент намагався публічно дискредитувати користувача, який обмежив його дії;
  • система обходила авторські обмеження, видаючи себе за людину з вадами слуху.

Окремо згадується випадок, коли чат-бот Grok вводив користувача в оману, створюючи враження, що передає його пропозиції керівництву, хоча насправді не мав такого доступу.

Експерти попереджають, що подібна поведінка становить новий тип ризику. Співзасновник компанії Irregular Ден Лахав заявив: «Штучний інтелект тепер можна розглядати як нову форму внутрішнього ризику».

Керівник дослідження Томмі Шаффер Шейн наголосив, що нині системи ШІ можна порівняти з «ненадійними молодшими співробітниками», однак у майбутньому, коли вони стануть більш потужними, ризики можуть значно зрости.

За його словами, особливу небезпеку становить використання таких систем у критично важливих сферах, включаючи військову галузь та національну інфраструктуру, де подібна поведінка може мати серйозні або навіть катастрофічні наслідки.

Теги: шахрайство штучний інтелект обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua