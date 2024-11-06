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Білорусь за «образу» Лукашенка та «наклеп» на нього за чотири роки засудила понад 1200 людей

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Білорусь за «образу» Лукашенка та «наклеп» на нього за чотири роки засудила понад 1200 людей
Лукашенко судить всіх, хто його «ображає»
фото з відкритих джерел

У Білорусі активно переслідують громадян, які «ображають президента»

У Білорусі з 2020 року за «образу» Олександра Лукашенка та «наклеп» на нього засудили понад 1200 людей, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

За «образу» Олександра Лукашенка за останні чотири роки було засуджено щонайменше 963 особи, причому деякі з них також звинувачувалися за іншими статтями.

За статтею про «наклеп» на Лукашенка з 2020 року були засуджені не менш як 263 людини, з них 149 – до ув’язнення в колоніях загального та посиленого режиму.

Більшість обвинувачених за «образу» та «наклеп» на Лукашенка піддавалися переслідуванню через коментарі в соціальних мережах. До статистики включені лише ті випадки, про які відомо правозахисникам.

У серпні Лукашенко запропонував внести до Кримінального кодексу нову статтю, яка передбачає відповідальність за насильство або погрозу щодо президента та колишнього президента Білорусі.

До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. Лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде «не до України». 

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни. Лукашенко зазначив, що оскільки Росії можуть відповісти на ядерний удар, вона застосує одразу весь арсенал, «а це вже світова війна».

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Теги: Олександр Лукашенко війна засуджені президент влада диктатор

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