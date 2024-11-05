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Протягом тижня частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського (схема)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом тижня частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського (схема)
фото: з відкритих джерел

На ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі ремонтники мінятимуть дорожнє покриття 

Від сьогодні, 5 листопада і до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського. Про це інформує КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі.

Протягом тижня частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського (схема) фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, протягом  4 листопада частково був обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. 

Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт

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