Протягом тижня частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського (схема)

На ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі ремонтники мінятимуть дорожнє покриття

Від сьогодні, 5 листопада і до 11 листопада, з 8:00 до 20:00, частково буде обмежений рух вулицею Михайла Грушевського. Про це інформує КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці від Алеї Магдебурзького права до Європейської площі.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, протягом 4 листопада частково був обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка.