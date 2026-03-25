Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду

В ході обшуку у квартирі фігуранта правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насильстві над п’ятирічною дівчинкою та створенні дитячої порнографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, мешканець Кіровоградської області, був знайомий із батьками дитини. Користуючись довірою, він під різними приводами намагався усамітнитися з дівчинкою.

«Фігурант під приводом «разом послухати музику» заманював малолітню до салону свого автомобіля, де вчиняв відносно неї насильницькі дії сексуального характеру. Весь процес він знімав на відео. Слідству вдалося довести три епізоди таких контактів: два – в автівці та один – у кімнаті будинку, де дитина залишилася з ним наодинці», – зазначають у поліції.

Під час обшуків у квартирі обвинуваченого правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії. На пристроях виявили понад 5 ТБ дитячої порнографії.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Зловмисника викрили ще у вересні минулого року оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі главку. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він перебуває під вартою. Підозрюваному інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 153 – насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої особи;

ч. 5 ст. 301 – примушування дитини до створення порноконтенту;

ч. 1 ст. 301-1 – зберігання дитячої порнографії.

За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд поставив крапку у справі, яка шокувала столицю: мешканця Києва засуджено до 15 років позбавлення волі – він за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації. Прокурори домоглися максимального терміну за інкримінованими статтями. Правоохоронці повідомляють, що обвинувачений через інтернет познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на грошову винагороду – $100. Після того як «обмін» відбувся – засуджений зґвалтував дівчинку.

«Главком» писав, що Київський апеляційний суд посилив вирок 35-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати восьмирічного хлопчика у шкільному туалеті на Подолі. Суд першої інстанції присудив шість з половиною років позбавлення волі. Ювенальні прокурори подали апеляцію, вимагаючи більшого терміну ув'язнення.

Також прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.