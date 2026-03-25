Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду

В ході обшуку у квартирі фігуранта правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії
фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що зловмисник, мешканець Кіровоградської області, був знайомий із батьками дитини

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насильстві над п’ятирічною дівчинкою та створенні дитячої порнографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, мешканець Кіровоградської області, був знайомий із батьками дитини. Користуючись довірою, він під різними приводами намагався усамітнитися з дівчинкою.

«Фігурант під приводом «разом послухати музику» заманював малолітню до салону свого автомобіля, де вчиняв відносно неї насильницькі дії сексуального характеру. Весь процес він знімав на відео. Слідству вдалося довести три епізоди таких контактів: два – в автівці та один – у кімнаті будинку, де дитина залишилася з ним наодинці», – зазначають у поліції.

Під час обшуків у квартирі обвинуваченого правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії. На пристроях виявили понад 5 ТБ дитячої порнографії.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років
фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисника викрили ще у вересні минулого року оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі главку. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він перебуває під вартою. Підозрюваному інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 153 – насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої особи;
  • ч. 5 ст. 301 – примушування дитини до створення порноконтенту;
  • ч. 1 ст. 301-1 – зберігання дитячої порнографії.

За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд поставив крапку у справі, яка шокувала столицю: мешканця Києва засуджено до 15 років позбавлення волі – він за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації. Прокурори домоглися максимального терміну за інкримінованими статтями. Правоохоронці повідомляють, що обвинувачений через інтернет познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на грошову винагороду – $100. Після того як «обмін» відбувся – засуджений зґвалтував дівчинку.

«Главком» писав, що Київський апеляційний суд посилив вирок 35-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати восьмирічного хлопчика у шкільному туалеті на Подолі. Суд першої інстанції присудив  шість з половиною років позбавлення волі. Ювенальні прокурори подали апеляцію, вимагаючи більшого терміну ув'язнення. 

Також прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.

Читайте також

Патрульним вдалося зупинили автомобіль утікача, унаслідок стрільби травмовані відсутні
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила причину затримання водія Mazda
27 лютого, 15:59
Під час Маршу жінок у Львові невідомі кинули у натовп похоронний вінок
У Львові під час мирної акції група чоловіків влаштувала провокацію
8 березня, 13:32
Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Максима Матерухіна на станції фунікулера Артем Косов під час засідання апеляційного суду. Київ, 11 березня 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
12 березня, 09:23
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 21-22 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
21 березня, 07:03
Ніж, вилучений у підозрюваного правоохоронцями
У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем
17 березня, 12:17
Уламки ворожої ракети опинилися у одній зі столичних водойм
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
19 березня, 12:10
Ведучий повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
19 березня, 17:10
«Коридор пошани» для 13-річного Івана. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
23 березня, 14:28
Загальний коридор, де живе родина, також перетворився на смітник
На столичній Оболоні родина забила квартиру сміттям і оселилася у загальному коридорі (відео)
Сьогодні, 11:16

Новини

У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
На столичній Оболоні родина забила квартиру сміттям і оселилася у загальному коридорі (відео)
На столичній Оболоні родина забила квартиру сміттям і оселилася у загальному коридорі (відео)
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
25 березня, 13:18
