Купи сміття і пустих пляшок: як виглядає новий «міст Кличка» вранці (фото)



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Сміттєві баки на мосту нагадують арт-об'єкти, присвячені проблемам забруднення планети Фото: Інформатор

Кияни та гості міста залишаються після себе на мосту завалені сміттям урни

На нещодавно відкритому пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднав парк «Володимирська гірка» та Арку дружби народів у Києві і на якому вже сиплеться скляна підлога, відвідувачі залишають гори сміття.

«Зробивши красиві фото столичних горизонтів, частина жителів і гостей Києва сильно втомлюється і не може донести сміття до найближчого місткого бака, залишаючи його на «радість» комунальним службам», - пише Інформатор, який о 4-й ранку побував на мосту і подивився, що залишають після себе відвідувачі мосту.

«Сміттєві баки на мосту нагадують арт-об'єкти, присвячені проблемам забруднення планети. Ці урни навіть не підозрювали, що можуть вмістити стільки кавових стаканчиків і пляшок з-під пива. Можна сказати, що це проблема тих, хто вирішив встановити так мало місць для сміття на мосту. Але якщо пройти на інший його кінець, до Володимирської гірки, то можна побачити майже порожні урни. Що заважає донести посудини для їжі і води десять метрів вперед - питання риторичне», - вказали журналісти.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

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