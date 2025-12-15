Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі

Продукти на основі пшениці виявилися значно більш забрудненими (приблизно у 7,6 разів), ніж інші злакові продукти

Нове дослідження, проведене Європейською мережею по боротьбі з пестицидами (PAN Europe), виявило високу концентрацію токсичних «вічних хімікатів» (PFAS) у зернових продуктах, що продаються по всьому континенту. Через значні ризики для здоров'я вчені настійно рекомендують європейцям не вживати в їжу сухі сніданки та інші злакові продукти. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Головною токсичною речовиною є трифтороцтова кислота (ТФК), яка входить до групи PFAS. ТФК міститься у пестицидах, які використовуються для обробки таких культур, як пшениця та кукурудза. PFAS отримали назву «вічні хімікати», оскільки вони не розкладаються у довкіллі і мають здатність накопичуватися в організмі людини. Вони пов'язані з низкою серйозних проблем, включаючи порушення функції печінки та щитовидної залози, проблеми з фертильністю, вроджені дефекти та підвищений ризик розвитку деяких видів раку.

Голова відділу науки та політики PAN Europe Анжелікі Лісімачу заявила, що пестициди, які містять ТФК, «мають бути терміново заборонені». Вона наголосила: «Ми не можемо допустити, щоб діти та вагітні жінки піддавалися впливу хімічних речовин, які, як ми знаємо, шкодять репродуктивному здоров'ю».

У дослідженні було проаналізовано 66 продуктів на основі злаків, придбаних у 16 країнах ЄС. Токсична ТФК була виявлена у 81,8% (54 із 66) проб.

Продукти на основі пшениці виявилися значно більш забрудненими (приблизно у 7,6 разів), ніж інші злакові продукти. Серед найбільш забруднених виявилися сухі сніданки з Ірландії, де концентрація ТФК становила 360 мікрограмів на кілограм – це у 107 разів вище, ніж у водопровідній воді. Високі рівні також знайшли у бельгійському хлібі з муки грубого помелу (340 мкг/кг) та німецькому пшеничному борошні (310 мкг/кг).

Експерти попереджають, що, окрім питної води, харчові продукти є найбільш значущим джерелом впливу ТФК на людину. Дослідники вимагають від регуляторних органів встановити набагато суворіші межі безпеки та заборонити всі пестициди, що містять PFAS.

