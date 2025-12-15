Головна Скотч Здоров'я
Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
PAN Europe закликає до термінової заборони пестицидів із ТФК
фото із відкритих джерел

Продукти на основі пшениці виявилися значно більш забрудненими (приблизно у 7,6 разів), ніж інші злакові продукти

Нове дослідження, проведене Європейською мережею по боротьбі з пестицидами (PAN Europe), виявило високу концентрацію токсичних «вічних хімікатів» (PFAS) у зернових продуктах, що продаються по всьому континенту. Через значні ризики для здоров'я вчені настійно рекомендують європейцям не вживати в їжу сухі сніданки та інші злакові продукти. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Головною токсичною речовиною є трифтороцтова кислота (ТФК), яка входить до групи PFAS. ТФК міститься у пестицидах, які використовуються для обробки таких культур, як пшениця та кукурудза. PFAS отримали назву «вічні хімікати», оскільки вони не розкладаються у довкіллі і мають здатність накопичуватися в організмі людини. Вони пов'язані з низкою серйозних проблем, включаючи порушення функції печінки та щитовидної залози, проблеми з фертильністю, вроджені дефекти та підвищений ризик розвитку деяких видів раку.

Голова відділу науки та політики PAN Europe Анжелікі Лісімачу заявила, що пестициди, які містять ТФК, «мають бути терміново заборонені». Вона наголосила: «Ми не можемо допустити, щоб діти та вагітні жінки піддавалися впливу хімічних речовин, які, як ми знаємо, шкодять репродуктивному здоров'ю».

У дослідженні було проаналізовано 66 продуктів на основі злаків, придбаних у 16 країнах ЄС. Токсична ТФК була виявлена у 81,8% (54 із 66) проб.

Продукти на основі пшениці виявилися значно більш забрудненими (приблизно у 7,6 разів), ніж інші злакові продукти. Серед найбільш забруднених виявилися сухі сніданки з Ірландії, де концентрація ТФК становила 360 мікрограмів на кілограм – це у 107 разів вище, ніж у водопровідній воді. Високі рівні також знайшли у бельгійському хлібі з муки грубого помелу (340 мкг/кг) та німецькому пшеничному борошні (310 мкг/кг).

Експерти попереджають, що, окрім питної води, харчові продукти є найбільш значущим джерелом впливу ТФК на людину. Дослідники вимагають від регуляторних органів встановити набагато суворіші межі безпеки та заборонити всі пестициди, що містять PFAS.

До слова, відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка вперше стала мамою в 47 років, поділилася у соцмережах своєю думкою щодо вакцинації немовлят. Матір пояснила, чому вакцинація є важливою для дитини та чому її варто робити.

Теги: вчені Daily Mail хімікати пшениця продукти

