Депутатка хоче виселити посольство РФ у Києві. Росіяни йти з будівлі відмовляються

Депутат Пашинна запропонувала забрати земельну ділянку у російського посольства у Києві

Київська міська рада за ініціативи «Слуги Народу» може забрати земельну ділянку у посольства Росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці. Про це повідомила депутатка від фракції «Слуга Народу» в Київській міській раді Лілія Пашинна.

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«Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству рф, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ», – сказала вона.

Лілія Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням Росії до України.

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Втім, росіяни рішучо відмовляються від виселення. Так, поінформоване джерело прокоментувало ідею забрати ділянку у посольства Росії в Києві. Співрозмовник російського агентства RІА наголосив, що подібні рішення, нібито, порушують Віденську конвенцію про дипломатичні відносини та принцип взаємності.

«Як відомо, приміщення посольств та все, що в них знаходиться, користуються недоторканністю та імунітетом. Місцева влада зобов'язана їх забезпечувати», – нагадав він. Неназване джерело додало, що Росія повністю виконує подібні зобов'язання щодо будівлі та території посольства України в Москві.

Нагадаємо, очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з Берліна понад 30 російських дипломатів. Про це інформує видання Focus online. Адже дипломати з РФ можуть використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил.