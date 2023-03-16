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«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Україну будуть уламувати». Нардеп пояснив, чого чекати від розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
фото з відкритих джерел

Позитивна реакція України на китайські пропозиції вигідна Сі Цзіньпіну, щоб посилити геополітичний вплив КНР

Перша реакція України на мирний план Китаю була негативною, і Китаю зрозуміло, що не можна досягти примирення сторін за свого посередництва, якщо тебе не слухають. Тому вони хочуть уламати Україну, щоби її реакцію на китайські пропозиції можна було представити у світі як позитивну. Про це «Главкому» розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з закордонних справ Богдан Яременко.

«Це продемонструє, що план Китаю вже працює і це пояснюватиметься країнам, прихильним у своєму геополітичному виборі до Росії та Китаю (Бразилія, Індія, пів Африки)», – стверджує Яременко.

Більш того, для Китаю великим досягненням стане забезпечення припинення вогню. Стабілізація ситуації значитиме, що Росія принаймні не програє. Тому не виключено, що і такий результат буде вітатися у світі, який втомлюється від війни. А підстав, що вдасться досягти чогось більш сталого на підставі тих мирних домовленостей, які вони висунули, Яременко не бачить. Та і задачі такої, здається, ніхто не ставить.

При цьому Пекін хоче уникнути звинувачень у прямому постачанні зброї та розв’язуванні війни. Китай у принципі переживає не найкращі часи через російську агресію в Україні, адже вона негативно впливає на світову економіку.

Глава КНР Сі Цзіньпін вирішив, що країні не варто ховатися за розпливчастою позицією «мир в усьому світі» та у річницю повномасштабної війни в Україні оприлюднив свій мирний план вирішення конфлікту. Хай ці 12 пунктів і містять мало конкретики та викликали здебільшого здивування у дипломатичних колах, але для Пекіна головним було зайти на цей майданчик.

Наступним кроком Китаю має стати візит очільника держави до Росії. Наприкінці минулого року, під час телефонної розмови, Володимир Путін вже запрошував Сі Цзіньпіна завітати до нього навесні, аби обговорити питання військової співпраці. Цікаво, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні, ймовірно, після того, як він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. 

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії. Влада Китаю вважає, що повномасштабна війна проти України завершиться влітку 2023 року, тому й оприлюднила до річниці вторгнення свій «мирний план».

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Теги: Україна Сі Цзіньпін Богдан Яременко путін Китай війна росія

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