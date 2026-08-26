Смертельна аварія на Київщині: водій ВАЗ загинув після лобового зіткнення

Зіткнення двох авто на Обухівщині. Внаслідок аварії 46-річний водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці події

Дорожньо-транспортна подія сталася на одній із вулиць у селі Потік

На Обухівщині, на вулиці одного з сіл Миронівської громади, водій авто виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з іншим легковиком. Водій, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, загинув на місці, його пасажира госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна подія сталася на одній із вулиць у селі Потік.

За даними поліції, водій авто ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем Opel Insignia Sports Tourer, під керуванням 18-річного хлопця.

Внаслідок аварії 46-річний водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці події. 43-річного пасажира вказаного автомобіля госпіталізували.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, на 19-му кілометрі автодороги Київ-Знам’янка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення чотирьох людей із травмами доставлено до лікарні.

До слова, у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалися 36-річний чоловік та його восьмирічна донька.