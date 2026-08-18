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На напрямку Фастів – Київ змінено рух приміських поїздів через загрозу атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На напрямку Фастів – Київ змінено рух приміських поїздів через загрозу атаки
Пасажирів закликають стежити за офіційними сповіщеннями, уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях відправлення
фото: Центр транспортних стратегій

Звичний рух приміських поїздів буде відновлено одразу після завершення повітряної тривоги

Через тривалу підвищену загрозу для Київщини внесено оперативні зміни у графік руху приміських поїздів регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зокрема, сьогодні на напрямку Фастів – Київ пасажирів просять скористатися такими ранковими рейсами:

  • №6006 та №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський (курсуватимуть замість №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський);
  • №6005 та №6011 Київ-Пасажирський – Фастів-1 (курсуватимуть замість №7029 Київ-Пасажирський – Фастів-1).

У залізничній компанії зазначають, що звичний рух приміських поїздів буде відновлено одразу після завершення повітряної тривоги.

Пасажирів закликають стежити за офіційними сповіщеннями, уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях відправлення та перебувати в укриттях під час небезпеки. 

Нагадаємо, зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі. 

Теги: Укрзалізниця обстріл Київщина

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