На напрямку Фастів – Київ змінено рух приміських поїздів через загрозу атаки
Звичний рух приміських поїздів буде відновлено одразу після завершення повітряної тривоги
Через тривалу підвищену загрозу для Київщини внесено оперативні зміни у графік руху приміських поїздів регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».
Зокрема, сьогодні на напрямку Фастів – Київ пасажирів просять скористатися такими ранковими рейсами:
- №6006 та №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський (курсуватимуть замість №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський);
- №6005 та №6011 Київ-Пасажирський – Фастів-1 (курсуватимуть замість №7029 Київ-Пасажирський – Фастів-1).
У залізничній компанії зазначають, що звичний рух приміських поїздів буде відновлено одразу після завершення повітряної тривоги.
Пасажирів закликають стежити за офіційними сповіщеннями, уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях відправлення та перебувати в укриттях під час небезпеки.
Нагадаємо, зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі.
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