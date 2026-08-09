Відомий український співак потрапив у ДТП

Артист показав наслідки аварії

Український співак Shumei, він же Олег Шумей, потрапив у ДТП у Києві разом зі своєю командою та розповів, що сталося на дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram виконавця.

Про аварію артист повідомив після того, як новина почала ширитися мережею. Шумею почали телефонувати та писати з питаннями про його стан. Тож музикант вирішив сам пояснити ситуацію. За кермом автомобіля перебував водій, а в салоні були учасники команди артиста. Через погодні умови машину занесло. Автівка опинилася на узбіччі та зазнала пошкоджень.

«Ніхто із нашої команди не постраждав, як і інші учасники дорожнього руху. Незначні ушкодження отримали наше авто та відбійник», – повідомив Shumei.

Артист також опублікував кадри з місця події, на яких видно наслідки аварії. Зокрема, у машини пошкоджена передня частина.

За словами Shumei, головне, що ДТП минулася без травмованих.

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