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Зіткнення чотирьох авто на Обухівщині: серед травмованих є дитина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зіткнення чотирьох авто на Обухівщині: серед травмованих є дитина
На трасі зіткнулися чотири легковики: Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099
фото: Національна поліція України

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини автопригоди

На 19-му кілометрі автодороги Київ-Знам’янка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення чотирьох людей із травмами доставлено до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини

За попередніми даними правоохоронців, днями на трасі зіткнулися чотири легковики: Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 23-річна водійка Nissan, 34-річна кермувальниця Audi, а також пасажири ВАЗ – 13-річна дівчина та 66-річна жінка. Усіх потерпілих медики госпіталізували.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалися 36-річний чоловік та його восьмирічна донька. Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора. Перевірка показала, що водії були тверезі.

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Теги: Київщина ДТП

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