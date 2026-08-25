Зіткнення чотирьох авто на Обухівщині: серед травмованих є дитина

На трасі зіткнулися чотири легковики: Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини автопригоди

На 19-му кілометрі автодороги Київ-Знам’янка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. Унаслідок зіткнення чотирьох людей із травмами доставлено до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, днями на трасі зіткнулися чотири легковики: Nissan, Audi, Mitsubishi та ВАЗ-21099.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 23-річна водійка Nissan, 34-річна кермувальниця Audi, а також пасажири ВАЗ – 13-річна дівчина та 66-річна жінка. Усіх потерпілих медики госпіталізували.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувалися 36-річний чоловік та його восьмирічна донька. Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонний сигнал світлофора. Перевірка показала, що водії були тверезі.