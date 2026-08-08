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Понад 25 років шукав загиблих на війні. Україна прощається з Олексієм Юковим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Понад 25 років шукав загиблих на війні. Україна прощається з Олексієм Юковим
Після богослужіння люди попрощалися з загиблим на Майдані Незалежності
фото: suspilne.media

Дружина Олексія під час прощання говорила про його роботу, небезпеку, з якою він щодня стикався, та про повагу до загиблих

У Володимирському соборі в Києві попрощалися з Олексієм Юковим – засновником загону «Плацдарм», який понад 25 років займався пошуком і поверненням тіл загиблих на війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Панахиду очолив митрополит Епіфаній. Після богослужіння люди попрощалися з загиблим на Майдані Незалежності.

Олексій Юков вважав своїм обов'язком займатися пошуком загиблих та повертати людей додому.

«Казав, що він повинен просто це робити, що він їх відчуває. Він завжди казав усім, що він поверне», – розповіла донька дружини волонтера.

Прощання з Олексієм Юковим у Володимирському соборі в Києві
Прощання з Олексієм Юковим у Володимирському соборі в Києві
фото: suspilne.media

Вона також згадала, що у 2022 році Олексій Юков підірвався під час пошукової роботи та втратив око. Попри поранення, він згодом повернувся до роботи.

«Він ще не міг нормально ходити, а вже туди повернувся і все одно забрав тіла», – додала вона.

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Олексій Юков загинув 5 серпня на Донеччині. Автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні в Лиманській громаді.

Після початку повномасштабного вторгнення Юков майже постійно перебував на роботі Через це з родиною бачився рідко.

Дружина Олексія Юкова під час прощання
Дружина Олексія Юкова під час прощання
фото: suspilne.media

Дружина Олексія під час прощання говорила про його роботу, небезпеку, з якою він щодня стикався, та про повагу до загиблих.

«Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб була повага до мертвих», – сказала вона.

Обставини загибелі та останній бій

40-річний уродженець Слов’янська Олексій Юков загинув 5 серпня 2026 року в Лиманській громаді. 

За даними Слов’янської міської військової адміністрації (МВА), автомобіль, на якому поверталася група після виконання чергового завдання з евакуації тіл, підірвався на ворожій міні.

Пошуковик Артур Сімейко, який перебував поруч із Юковим у момент трагедії, розповів, що керівник загону помер миттєво, виконуючи свій обов'язок.

«Він помер із посмішкою на обличчі», – сказав Сімейко, додавши, що Юков до останнього залишався відданим своїй місії.

Справа життя: 27 років повернення загиблих додому

Олексій Юков був уродженцем Слов'янська і понад 27 років займався пошуковою роботою. Свого часу він заснував Асоціацію дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». До початку російської агресії організація проводила пошук, ексгумацію та перепоховання загиблих воїнів часів Першої та Другої світових воєн.

А от після 2014 року, а особливо під час повномасштабної війни, команда зосередилася на пошуку та евакуації тіл загиблих українських військових, цивільних і російських окупантів із районів бойових дій та сірої зони для їхньої подальшої ідентифікації та повернення рідним.

За роки роботи пошукова група «Плацдарм» евакуювала майже чотири тисячі тіл загиблих. Її діяльність неодноразово здійснювалася безпосередньо поблизу лінії фронту, де пошуковці працювали в умовах постійної загрози обстрілів.

За словами Євгенії Калугіної, пошукова група «Плацдарм», яку багато років очолював Олексій Юков, продовжить свою роботу. 

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Теги: смерть Україна дружина Епіфаній

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