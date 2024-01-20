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Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку (фото, відео)
Автомобіль «Тойота» після зіткнення з іншим авто та автобусом влетів у зупинку
фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП

У суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота», 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» та автобусом, який був біля зупинки громадського транспорту.

Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку (фото, відео) фото 1

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

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Керманича «Тойоти» затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, 10 січня у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію було значно ускладнено рух транспорту.

Теги: автомобіль кримінал Київ ДТП водій Національна поліція України

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