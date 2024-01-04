На Чернігівщині мікроавтобус влетів в КПП: є загиблий

Автівка скоїла наїзд на бетонні плити

На Чернігівщині водій мікроавтобуса в'їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Кермач загинув.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

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«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 23:20. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту», – розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Renault Master, рухаючись автодорогою «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі», не обрав безпечної швидкості руху та не виконав вимог дорожніх знаків. «Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити. В результаті автопригоди водій загинув на місці», – кажуть в поліції.

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Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах.