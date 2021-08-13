Сьогодні через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро

Обмеження в роботі метро можливі після закінчення футбольної гри

Зміни в роботі підземки передбачені задля уникнення скупчення пасажирів на станціях

У п’ятницю, 13 серпня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Вони пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Металіст 1925» (Харків). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – зазначає адміністрація метрополітену.

Нагадаємо, увечері 10 серпня також обмежувався вхід на станції київського метро у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Генк» (Бельгія).

11 серпня обмежувався вхід на три станції метро через матч між командами «Динамо» (Київ) та «Минай» (Ужгород).

На станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Нове обладнання почали встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни. Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

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