Сьогодні з’являться остаточні результати аналізів води з річки Рось



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Водопостачання відновлять за результатами аналізів, які проводять фахівці Держпродспоживслужби

Рішення про відновлення водопостачання населених пунктів на річці Рось, в яку внаслідок ДТП потрапили хімікати, буде ухвалено за результатами аналізів води з неї.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Фахівці Держпродспоживслужби спільно з представниками Держекоінспекції відібрали проби води в місці водозабору та в районі Косівського водосховища для дослідження на наявність залишкових кількостей хімічних речовин. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин очікуються після 15:00 10 червня 2019 року, після чого планується розглянути питання про відновлення водопостачання для населення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Зазначається, що із 12 пестицидів, які були виявлені на місці події, 8 – гербіциди, 3 – фунгіциди, 1 регулятор росту рослин. Усі препарати відносяться до 3 класу токсичності.

Було прийнято рішення тимчасово припинити централізоване водопостачання м. Біла Церква, населених пунктів Узин та Фурси із басейну річки Рось. Населення забезпечується водою за рахунок підвезення та бюветів. Рекомендовано тимчасово утриматися від купання й риболовлі у річці Рось та напування худоби з неї.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять об’їзд населених пунктів та господарств, які розташовані нижче за течією, з метою виявлення можливої загибелі риби. Відомство здійснюватиме відбір проб води у місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось до стабілізації ситуації.

Також на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати.