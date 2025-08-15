Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN

За інформацією джерел, очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч між США, Росією та Україною

Через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Келлог, який був головним посередником адміністрації Трампа в переговорах з українцями, сприймається російською стороною як прихильний до України, що могло б зробити його присутність на зустрічі «контрпродуктивною», – йдеться у матеріалі.

Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час своїх розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, заявили два високопоставлені чиновники адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою. Один із чиновників також зазначив, що Рубіо не вважається м'яким щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем під час своєї роботи в Сенатському комітеті з міжнародних відносин.

За інформацією джерел, очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч між США, Росією та Україною.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.