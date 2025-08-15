Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
За словами співрозмовника CNN, Келлог сприймається російською стороною прихильником України
фото: Bloomberg

За інформацією джерел, очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч між США, Росією та Україною

Через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Келлог, який був головним посередником адміністрації Трампа в переговорах з українцями, сприймається російською стороною як прихильний до України, що могло б зробити його присутність на зустрічі «контрпродуктивною», – йдеться у матеріалі.

Келлог поділився всією інформацією, яку він зібрав під час своїх розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, заявили два високопоставлені чиновники адміністрації, стверджуючи, що його відсутність не є серйозною проблемою. Один із чиновників також зазначив, що Рубіо не вважається м'яким щодо Росії, з огляду на його попередні заяви, в яких він називав Путіна військовим злочинцем під час своєї роботи в Сенатському комітеті з міжнародних відносин.

За інформацією джерел, очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч між США, Росією та Україною.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп путін Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Вільям Перрі (четвертий ліворуч) біля шахтно-пускової установки на базу ракетних військ неподалік Первомайська на Миколаївщині, 1994 р. За кілька років усі ракетні шахти в Україні буде підірвано, одна залишиться як музей
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
11 серпня, 01:52
Козак начебто представив Путіну пропозицію про закінчення війни
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT
10 серпня, 16:20
В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни
П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 
8 серпня, 05:10
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Головні новини ночі проти 6 серпня
Заяви Трампа, вибухи на Одещині: головне за ніч
6 серпня, 05:42
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
23 липня, 11:40
У 2005 році Україна вже визнала подвиг Олексія Береста
Путін дав Героя Росії Герою України
17 липня, 20:26
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13

Політика

Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо
Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці
«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
9931
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6509
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4105
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua