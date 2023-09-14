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Загибель курсантів в університеті ДСНС: правоохоронці повідомили нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Загибель курсантів в університеті ДСНС: правоохоронці повідомили нові деталі
Прокуратура повідомила співробітнику ДСНС про підозру
фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області 31 травня 2023 року стався вибух у Національному університеті цивільного захисту, унаслідок чого загинули два курсанти

Прокуратура оголосила підозру співробітнику ДСНС, чиї дії призвели до загибелі двох курсантів. Боєприпас від «Піона» приніс начальник кафедри і залишив його в приміщенні, де перебували учні.

У Харківській області 31 травня 2023 року стався вибух у Національному університеті цивільного захисту, унаслідок чого загинули два курсанти. Під час слідства встановлено співробітника ДСНС, який привіз снаряд до навчального закладу. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Прокуратура повідомила співробітнику ДСНС про підозру
фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура повідомила встановленому співробітнику ДСНС про підозру «за фактом придбання, зберігання, перевезення та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу» і проводить досудове розслідування. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне покарання за подібні правопорушення передбачає тюремне ув'язнення на строк від трьох до семи років.

Що відомо про загибель курсантів

За даними слідства, вибух 31 травня стався в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, розташованому в Харківському районі в гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти. Причиною вибуху став артилерійський снаряд калібру 152 мм для САУ «Піон». У результаті три майбутніх рятувальники, які навчалися на третьому курсі, дістали серйозні поранення. Двоє з них померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Слідством встановлено, що до навчального корпусу боєприпас приніс начальник кафедри та залишив його в приміщенні, де перебували курсанти. Цей снаряд він отримав від свого знайомого – головного спеціаліста одного з відділів ДСНС України в Сумській області, який на той час підвищував кваліфікацію в цьому навчальному закладі.

Хто ще причетний до вибуху

Після детонації артснаряда чотирьох співробітників Національного університету цивільного захисту було відсторонено від виконання посадових обов'язків на час розслідування.

Прокуратура повідомила про підозру начальнику кафедри навчального закладу, який залишив снаряд курсантам. У поліції Харківської області зазначили, що йому оголошено підозру у вбивстві з необережності та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 31 травня стався вибух в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, розташованому в Харківському районі в гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти. Причиною вибуху став артилерійський снаряд калібру 152 мм для САУ «Піон»

Теги: ДСНС прокуратура смерть студенти боєприпаси

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