Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках

Планувалося, що демонтаж будинку закінчиться до кінця грудня

Будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху, почнуть демонтувати з наступної середи, 9 грудня. Біля будівлі вже встановлено баштовий кран, за допомогою якого будуть розбирати аварійну будівлю. Про це сайту «Сьогодні» розповіли в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

За планами генпідрядника, наступної середи вони закінчать монтаж баштового крана і зможуть приступити до розбирання постраждалої будівлі. Зараз кран встановлено на рівні будинку.

«Як нам пояснив генпідрядник, проблема полягала в монтажі крана. Його потрібно встановити, змонтувати, підключити до електрики. Все це буде зроблено до середи і після цього робітники почнуть розбирати будинок», – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Роботи з демонтажу належить виконувати дуже обережно і ювелірно, оскільки поруч з аварійним будинком знаходяться два житлових будинки.

«Усередині підірваного будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Встановлено додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт. У будівлі дуже багато бетонних плит, які знаходяться у позаштатному положенні, а в деяких місцях просто висять у повітрі. Імовірність обвалення може бути, тому перед початком робіт вживаються всі заходи безпеки», – додав Ткачук.

Баштовий кран – спеціально призначений для того, щоб розібрати будівлю. Зокрема, знімати верхні плити перекриттів, а вони можуть важити до 16 тонн. Для цього необхідний серйозний підйомний механізм, за допомогою якого можна буде знімати плити з висоти вище дев'ятого поверху. Також необхідно буде відривати їх від конструкції панельного будинку і розрізати на менші частини.

На інформаційному плакаті, який встановили на паркані біля постраждалого будинку, написано, що всі роботи з усунення наслідків надзвичайної події будуть завершені в грудні цього року. Втім, місцеві жителі сумніваються, що розібрати всю будівлю вийде до кінця року.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.