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    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках

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    Біля будинку встановлюють баштовий кран, за допомогою якого розбиратимуть будівлю - Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках
    Біля будинку встановлюють баштовий кран, за допомогою якого розбиратимуть будівлю
    Фото: Сьогодні

    Планувалося, що демонтаж будинку закінчиться до кінця грудня

    Будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, який у червні постраждав від вибуху, почнуть демонтувати з наступної середи, 9 грудня. Біля будівлі вже встановлено баштовий кран, за допомогою якого будуть розбирати аварійну будівлю. Про це сайту «Сьогодні» розповіли в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

    За планами генпідрядника, наступної середи вони закінчать монтаж баштового крана і зможуть приступити до розбирання постраждалої будівлі. Зараз кран встановлено на рівні будинку.

    «Як нам пояснив генпідрядник, проблема полягала в монтажі крана. Його потрібно встановити, змонтувати, підключити до електрики. Все це буде зроблено до середи і після цього робітники почнуть розбирати будинок», – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

    Роботи з демонтажу належить виконувати дуже обережно і ювелірно, оскільки поруч з аварійним будинком знаходяться два житлових будинки.

    «Усередині підірваного будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Встановлено додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт. У будівлі дуже багато бетонних плит, які знаходяться у позаштатному положенні, а в деяких місцях просто висять у повітрі. Імовірність обвалення може бути, тому перед початком робіт вживаються всі заходи безпеки», – додав Ткачук.

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    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках
    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках
    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках
    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках
    Стало відомо, коли почнуть розбирати зруйнований вибухом будинок на Позняках

    Баштовий кран – спеціально призначений для того, щоб розібрати будівлю. Зокрема, знімати верхні плити перекриттів, а вони можуть важити до 16 тонн. Для цього необхідний серйозний підйомний механізм, за допомогою якого можна буде знімати плити з висоти вище дев'ятого поверху. Також необхідно буде відривати їх від конструкції панельного будинку і розрізати на менші частини.

    На інформаційному плакаті, який встановили на паркані біля постраждалого будинку, написано, що всі роботи з усунення наслідків надзвичайної події будуть завершені в грудні цього року. Втім, місцеві жителі сумніваються, що розібрати всю будівлю вийде до кінця року.

    Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

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    Теги: вибух Київ КМДА будинок
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