Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики

Нинішній показник народжуваності є є найнижчим для нашої країни

Внаслідок війни та міграції населення країни помітно «подорослішало»

Після початку повномасштабного вторгнення Росії коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим показником для нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Під час конференції «Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення. Бачення громадянського суспільства» перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що міжнародний показник відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку, а в країнах ЄС такий показник у середньому сягає 1,5.

За інформацією Дарії Марчак, до початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,16, а зараз – впав до антирекордного показника.

Посадовиця зауважила, що низька народжуваність разом із масштабною зовнішньою міграцією призвели до стрімкого дорослішання населення країни: за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

«Ми вже сьогодні маємо подбати про те, щоб старість для нас персонально прийшла якомога пізніше», – наголосила Дарія Марчак.

Раніше «Главклм» повідомляв, з посиланням на звіт Міністерства юстиції, що у 2024 році смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Торік було зафіксовано 495,09 тис. смертей і лише 176,78 тис. народжень.

Також стало відомо, що у лютому цього року у Київській області народилося шість двієнь. А загалом протягом лютого 2025 року на Київщині народилося 252 хлопчики та 241 дівчинка.