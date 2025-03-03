Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики
Нинішній показник народжуваності є є найнижчим для нашої країни
фото з відкритих джерел

Внаслідок війни та міграції населення країни помітно «подорослішало»

Після початку повномасштабного вторгнення Росії коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим показником для  нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Під час конференції «Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення. Бачення громадянського суспільства» перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що міжнародний показник відтворення населення становить 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку, а в країнах ЄС такий показник у середньому сягає 1,5.

За інформацією Дарії Марчак, до початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,16, а зараз – впав до антирекордного показника.

Посадовиця зауважила, що низька народжуваність разом із масштабною зовнішньою міграцією призвели до стрімкого дорослішання населення країни: за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

«Ми вже сьогодні маємо подбати про те, щоб старість для нас персонально прийшла якомога пізніше», – наголосила Дарія Марчак.

Раніше «Главклм» повідомляв, з посиланням на звіт Міністерства юстиції, що у 2024 році смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Торік було зафіксовано 495,09 тис. смертей і лише 176,78 тис. народжень.

Також стало відомо, що у лютому цього року у Київській області народилося шість двієнь. А загалом протягом лютого 2025 року на Київщині народилося 252 хлопчики та 241 дівчинка.

Читайте також:

Теги: Україна Міністерство соціальної політики діти населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо військової допомоги Україні – Politico
Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо військової допомоги Україні – Politico
Сьогодні, 13:02
Після візиту Зеленського в США: Україна в кращій ситуації чи в гіршій?
Після візиту Зеленського в США: Україна в кращій ситуації чи в гіршій?
Вчора, 19:41
Родовище літію Салар-де-Атакама в пустелі Атакама, Чилі
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
26 лютого, 19:19
Народний меморіал на Майдані Незалежності у Києві
Народний меморіал на Майдані у Києві. Як він виник і що кажуть ті, хто не може пройти повз
26 лютого, 18:00
Зеленський прокоментував рівень довіри українців до себе
Президент: Мене підтримують 65% українців, а не 4%
23 лютого, 18:03
Трамп та Путін вже проводили телефонні розмови
Держсекретар США назвав умову, за якої відбудеться зустріч Трампа і Путіна
21 лютого, 10:56
Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у переговорах з Росією
Зустріч американських і російських посадовців у Саудівській Аравії. Держдеп зробив заяву
17 лютого, 20:42
Говорити про результати переговорів не просто рано, а зовсім рано
Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України
13 лютого, 18:55
Є занепокоєння щодо запасів на літо та наступну зиму
Вартість газу в Європі зросла до максимуму за останні два роки
11 лютого, 06:46

Суспільство

Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики
Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики
Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося
Етична комісія університету Франка рекомендувала звільнити професора Лося
На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
На 95-му році життя помер Зорян Базилевич – прадід загиблих від удару РФ сестер Базилевичів
Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
Що змінилося в електронних направленнях на ВЛК у «Резерв+»? Важливі оновлення
РФ планує запускати по Україні одночасно 500 дронів: подробиці від розвідки
РФ планує запускати по Україні одночасно 500 дронів: подробиці від розвідки
Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко
Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
19K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
16K
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Новини

Вівці замість газонокосарок. Американські фермери знайшли незвичний спосіб заробітку
Сьогодні, 19:45
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Сьогодні, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua