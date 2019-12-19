Станцію «Площа Льва Толстого» відкрили після «замінування»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибухонебезпечних предметів на станції не виявлено

Станцію столичного метрополітену «Площа Льва Толстого» і пересадку на іншу лінію метро відчинено на вхід та вихід після перевірки інформації про замінування. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Правоохоронці вибухонебезпечних предметів не виявили.

Метрополітен працює у звичайному режимі.

Станцію було зачинено на вхід та вихід близько 14-ї години після надходження анонімного дзвінка про замінування.

Як повідомлялося, у середу, 18 грудня, ввечері у Києві до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування мостів, станцій метро, лікарень і пологових будинків.

Нагадаємо, прокуратурою повідомлено про підозру 52-річному чоловікові, який 10 грудня 2019 року надав неправдиве повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації.

Також повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції метро «Нивки».