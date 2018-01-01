Столична влада не буде лягати спати, щоб Київ не засипало снігом

Контролювати ситуацію у місті допомагатиме система відеоспостереження.

Міський оперативний штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій працюватиме в цілодобовому режимі для невідкладного вжиття заходів під час снігопадів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час робочого візиту до Центру організації дорожнього руху щодо забезпечення роботи Київського міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайних



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Кличко: «Міський штаб працюватиме цілодобово, щоб оперативно ліквідовувати наслідки снігопадів. Контролювати ситуацію допомагає система відеомоніторингу»

Контролювати ситуацію у місті допомагатиме система відеоспостереження.

Міський оперативний штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій працюватиме в цілодобовому режимі для невідкладного вжиття заходів під час снігопадів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час робочого візиту до Центру організації дорожнього руху щодо забезпечення роботи Київського міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій під час ускладнених погодних умов.

Віталій Кличко нагадав, що в рамках діяльності Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у Центрі організації дорожнього руху створено оперативну групу, яка займається забезпеченням скоординованої роботи представників ДСНС, поліції та комунальних служб. Зокрема, група здійснює моніторинг місцезнаходження та режиму роботи снігоприбиральної техніки за допомогою GPS-трекерів. Віталій Кличко зауважив, що на сьогодні близько 500 GPS-трекерів встановлені на комунальну спецтехніку, зокрема і снігоприбиральну, за пересуванням якої можна спостерігати на окремому сайті. Мер Києва безпосередньо в штабі в реальному часі зміг проконтролювати роботу техніки на Європейській площі.

«Ми можемо в онлайн режимі отримати інформацію по кожному району, по кожному ШЕУ. Ви неодноразово бачили, що під час снігопадів ми виїжджали та контролювали місцезнаходження техніки. Зараз не потрібно постійно їздити. За пересуванням техніки ми можемо спостерігати як по карті, так і завдяки камерам відеоспостереження», – сказав Віталій Кличко. Він зауважив, що інформацію про місцезнаходження техніки можуть бачити і кияни.

Система також дозволяє щопівгодини здійснювати відеомоніторинг дорожньої ситуації на 23-ох найбільш складних спусках і підйомах та інформування відповідних служб у разі ускладнень. Також здійснюється організація чергування автомобільних евакуаторів на найбільш складних ділянках для забезпечення прибирання снігу.

Мер наголосив, що станом на сьогоднішній ранок на вулиці Києва виведено 453 одиниці техніки.

«Вся техніка на вулицях, у режимі очікування в різних районах міста. І готова приступити до прибирання снігу», – сказав Віталій Кличко.

Окрім того, міський голова нагадав, що до міста призупинений в’їзд великовантажного транспорту. Для водіїв таких авто облаштовані пункти обігріву на в’їздах у місто.

Мер наголосив, що система працює у рамках Smart City. Він нагадав, що в столиці встановлено вже 6 тисяч відеокамер, а до кінця цього року їх має бути понад 10 тисяч. І це дозволяє отримувати оперативну інформацію про ситуацію в місті.

За словами Віталія Кличка, система також буде використовуватися після вступу в дію закону про паркування, щоб припинити хаотичне паркування в місті.

Також у рамках ініціативи Kyiv Smart City Київська міська державна адміністрація спільно з Управлінням патрульної поліції в місті Києві та навігаційним сервісом Waze розпочали втілювати партнерську програму для ефективного управління міським трафіком, поліпшення комфорту та безпеки на дорогах Києва із залученням комунальних, дорожніх і аварійних служб, поліції. Вже сьогодні здійснюється взаємний обмін інформацією для оптимізації дорожньої ситуації в місті, актуалізації змін у схемі руху з метою ефективного реагування служб на різні проблеми. У тому числі, карту перекриттів доріг у Києві оновлюватимуть безпосередньо працівники Патрульної поліції.

Центр організації дорожнього руху займається вдосконаленням та розвитком Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР); утриманням технічних засобів регулювання дорожнім рухом (світлофори, дорожні знаки, «лежачі поліцейські»); розробкою схем організації дорожнього руху, у тому числі під час масових заходів; забезпеченням роботи Київського міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Наразі впроваджуються функції щодо забезпечення проведення масових заходів; ваговимірювального контролю вантажного транспорту на в’їздах у місто; створення єдиної електронної бази дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху; створення районних центрів організації дорожнього руху (у 10 районах Києва) тощо.