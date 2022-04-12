Столична влада запустила рух потягів на «червоній» лінії метро

Інтервал руху між поїздами скорочено до 50 хв

На «червоній» лінії київського метрополітену запустили човниковий рух потягів на ділянках «Вокзальна» – «Академмістечко» та «Театральна» – «Академмістечко». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

На «червоній» лінії метро запустили човниковий рух потягів.

«У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку на червоній лінії метрополітену організовано рух поїздів: від станції «Вокзальна» до станції «Академмістечко»; від станції «Театральна» до станції «Академмістечко»», написав Поворозник.

Він пояснив, що інтервал руху між потягами скорочено до 50 хв.

Нагадаємо, відсьогодні, 12 квітня, влада Києва запустила три трамвайних та три тролейбусних маршрути. Як раніше повідомлялося, громадський транспорт Києва працював на потреби Збройних Сил України.

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