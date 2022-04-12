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    У Києві запрацювали деякі трамвайні та тролейбусні маршрути

    У Києві запрацювали деякі трамвайні та тролейбусні маршрути
    фото: прессслужба Богдан Моторс

    У місті працює 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів

    Відсьогодні, 12 квітня, влада Києва запустила три трамвайних та три тролейбусних маршрути. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Трамваї курсують:

    • № 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
    • № 15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;
    • № 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

    Тролейбуси курсують:

    • № 19Д від вулиці Кадетський Гай до Юрія Ільєнка;
    • № 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
    • № 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

    Нагадаємо, тепер у місті працює 11 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних маршрутів.

    Як раніше повідомлялося, громадський транспорт Києва працював на потреби Збройних Сил України.

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    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві запрацювали деякі трамвайні та тролейбусні маршрути