У столиці вибухнуло військове авто (фото)

Ймовірно причиною вибуху став підпал

У ніч на 23 вересня у столиці палало військове авто. Подія сталася у Дарницькому районі на вулиці Миколи Бажана. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначається, ймовірно черговий підпал спричинив вибух. Наразі офіційної інформації від поліції немає.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента щодо підпалу авто, яке журналісти придбали для військових. Викрили зловмисника оперативники столичного главку поліції та Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів, приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду – $1000.