Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці вибухнуло військове авто (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
фото:Соцмережі

Ймовірно причиною вибуху став підпал 

У ніч на 23 вересня у столиці палало військове авто. Подія сталася у Дарницькому районі на вулиці Миколи Бажана. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як зазначається, ймовірно черговий підпал спричинив вибух. Наразі офіційної інформації від поліції немає.

У столиці вибухнуло військове авто (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента щодо підпалу авто, яке журналісти придбали для військових. Викрили зловмисника оперативники столичного главку поліції та Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу погодився виконати замовлення російських кураторів, приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду – $1000.

Читайте також:

Теги: автомобіль вибух пожежа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу»
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
18 вересня, 19:49
Вибухи сталися на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
18 вересня, 18:27
Четверо рятувальники постраждали у Харкові
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
17 вересня, 16:02
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
У Києві спрацювали сили ППО (оновлено)
14 вересня, 02:23
Дитину з травмами доправили в «Охматдит»
У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
8 вересня, 17:59
Після скасування графіка аварійних відключень зазначені регіони повернуться до відключень за графіком
Аварійні відключення діють у Києві та 14 областях
3 вересня, 19:34
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
30 серпня, 21:00
Близько пів на четверту ночі з'явилися повідомлення про вибухи в районі села Ракитне
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
25 серпня, 04:11

Новини

Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря
Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря
Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух
Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
У столиці розпочалась активна робота над порятунком унікального озера (фото)
У столиці розпочалась активна робота над порятунком унікального озера (фото)
Сотня свиней тероризує село на Київщині
Сотня свиней тероризує село на Київщині
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
160K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
54K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
45K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua