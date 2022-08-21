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Столичний метрополітен змінив графік роботи

Альона Боженко
glavcom.ua
Столичний метрополітен змінив графік роботи
Графік роботи метро у Києві змінився
фото із відкритих джерел

Новий графік буде дійсним протягом чотирьох днів

Відсьогодні Київський метрополітен змінює тривалість своєї роботи. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Перевезення пасажирів здійснюватиметься з 6:00 до 21:00. Такий графік буде дійсним протягом чотирьох днів - включно до Дня Незалежності, 24 серпня.

У метрополітені просять людей планувати свої маршрути з урахуванням роботи транспорту.

При цьому підземні станції як укриття, як і раніше, працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, станція метро «Теремки» у Києві вранці 16 серпня була зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Станцію  зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході.

Також повідомлялося, що у київському метро ранком 28 липня тимчасово припинив працювати сервіс оплати банківськими картками на турнікетах.

Додамо, раніше повідомлялося, що у Києві поблизу станції метро «Арсенальна» з'явиться арт-об’єкт, який автори планували розмістити в Харкові до дня міста.

Теги: метро Київ

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