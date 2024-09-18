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НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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НАЗК виявило у деклараціях ексомбудсменки порушень на 42 млн грн
За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження
фото: slovoidilo.ua

НАЗК: «У діях ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки неправдивого декларування на понад 32,4 млн грн в ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції. Відомство не вказує прізвище підозрюваної, але за обставинами справи можна зрозуміти, що йдеться про Людмилу Денісову.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що за результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки неправдивих відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн – не відображені відомості про дохід, завдяки якому декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отриманих у позику від третьої особи.

«Такий «позичальник» повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, власних коштів в такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав», – зазначають в агентстві.

Водночас, за інформацією НАЗК, у декларації за 2023 рік фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн. Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік відомство встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

«У діях ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження», – інформують у НАЗК.

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Теги: корупція в Україні НАЗК поліція

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