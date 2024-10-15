Зустріч Трампа з виборцями перетворилась на дискотеку, де на сцені танцював кандидат в президенти

У Пенсильванії Дональд Трамп не зміг провести нормально зустріч із виборцями

Зустріч кандидата в президенти США Дональда Трампа з виборцями в задушливій будівлі муніципалітету на околиці Філадельфії завершилася раніше, ніж планувалося, і перетворилася на спонтанну танцювальну вечірку після того, як кілька присутніх втратили свідомість. Про це повідомляє Bloomberg.

Приблизно через 40 хвилин після початку Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

«Це трохи складне питання», – сказав Трамп, спостерігаючи за розвитком подій у виставковому центрі Greater Philadelphia Expo Center.

Незабаром після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову – але ще одна людина знепритомніла.

«Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, знаєте, зараз ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири чи п'ять фунтів», – сказав Трамп.

Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, – натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як YMCA, Hallelujah та Nothing Compares 2 U, і глядачі поступово залишали арену.

Нагадаємо, у суботу кандидат у президенти США Дональд Трамп провів черговий мітинг. Неподалік від місця проведення поліція затримала чоловіка із зарядженою зброєю.

До слова, Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Про це пише The Hill.

Раніше стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях».