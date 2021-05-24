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    Столицю скували серйозні затори (карта)

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    Негода погіршила дорожньо-транспортну обстановку у столиці - Столицю скували серйозні затори (карта)
    Негода погіршила дорожньо-транспортну обстановку у столиці
    Фото з відкритих джерел

    Через дощ рух дорогами Києва ускладнено

    У понеділок, 24 травня, вранці на дорогах Києва утворилися серйозні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

    Тягнучки на проспекті Перемоги: рух ускладнено від станції метро «Житомирська» до станції «Берестейська».

    Затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро на правий берег: Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому мосту.

    Важко проїхати Кільцевій дорозі, проспекті Лобановського, Набережному шосе, проспекті Бандери, вулиці Скляренка, вул. Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській.

    На лівому березі серйозно ускладнено рух транспорту Дніпровській набережній, на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та ін.

    Дані Google Карти
    Дані Google Карти

    Як повідомлялося, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також зривається вітер. У другій половині дня опади припинятимуться.

    Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

    Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

    Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

    На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги. На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.

    Теги: Київ дороги транспорт негода дощ
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    Столицю скували серйозні затори (карта)