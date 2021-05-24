Столицю скували серйозні затори (карта)

Через дощ рух дорогами Києва ускладнено

У понеділок, 24 травня, вранці на дорогах Києва утворилися серйозні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

Тягнучки на проспекті Перемоги: рух ускладнено від станції метро «Житомирська» до станції «Берестейська».

Затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро на правий берег: Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому мосту.

Важко проїхати Кільцевій дорозі, проспекті Лобановського, Набережному шосе, проспекті Бандери, вулиці Скляренка, вул. Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській.

На лівому березі серйозно ускладнено рух транспорту Дніпровській набережній, на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та ін.

Дані Google Карти

Як повідомлялося, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також зривається вітер. У другій половині дня опади припинятимуться.

Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги. На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.